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36 минут назад

В НАК сделали заявление о взрыве в кафе Петербурга

Lenta.ru

Взрыв в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский, был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), заявление ведомства цитирует РИА Новости.

По данным ведомства, для воплощения задуманного украинские силовики привлекли агентов, сотрудничающих с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В частности, деятельности фонда симпатизировала Дарья Трепова, задержанная за убийство военкора.

2 апреля на встрече с военкором Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро Василеостровская, переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела во второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. На утро девушку задержали.

Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Следственный комитет,НАК,
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