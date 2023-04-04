$77.95+1.5084.62+2.23
59 минут назад

В Петербурге школьник выпал с седьмого этажа и выжил

Lenta.ruиещё 2

На юге Санкт-Петербурга 15-летний школьник выпал из окна жилой многоэтажки и остался жив. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге школьник выпал с седьмого этажа и выжил
Фото: Максим Константинов / Globallookpress.comМаксим Константинов / Globallookpress.com

Инцидент произошел 3 апреля около 6:20. Из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Димитрова упал подросток, ученик девятого класса школы в Петрозаводске. Мальчик на каникулы приехал в гости к отцу. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

В тяжелом состоянии он был доставлен в детскую городскую больницу № 5. Родители ребенка с 2013 года находятся в разводе. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 4 апреля стало известно, что 40-летний житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа, поднялся и спел врачам отрывок из песни «Любовь, похожая на сон».

Происшествия,Трупы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий