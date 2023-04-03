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8 минут назад

В Подмосковье пенсионер застрелил сына и бросил тело в поле

Мослента

В Клинском городском округе Подмосковья пенсионер застрелил сына, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Сообщается, что труп 30-летнего мужчины его отец выбросил в поле.

В Подмосковье пенсионер застрелил сына и бросил тело в поле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации ведомства, убийство произошло в субботу, 1 апреля в деревне Большое Щапово. Пенсионер выстрелил в сына из огнестрельного оружия, после чего вывез его тело в поле и там оставил.

Как сообщает MK.RU, убийство произошло на почве разгоревшегося между родственниками конфликта. По имеющейся информации, труп молодого человека был найден со связанными ногами и отсеченной рукой.

Правоохранители задержали подозреваемого. При проведении обысков у него нашли три ружья. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время стражи правопорядка проводят допросы и проверку.

Ранее россиянин закрылся в квартире с трехлетним сыном и открыл стрельбу по людям.

Происшествия,Следственный комитет,
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