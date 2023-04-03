Генерал ФСБ в отставке объяснил использование бюста для убийства Татарского

Взрывчатка была вмонтирована в бюст, чтобы облегчить ее пронос в здание кафе и не вызвать лишних подозрений у охраны. Одной из задач следствия теперь будет определить, как именно было активировано взрывное устройство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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«Во-первых, нужно было просто, чтоб погибший военкор Владлен Татарский взял этот бюст в руки, — считает Михайлов. — Во-вторых, не надо преувеличивать возможности охраны кафе. Мы уже не раз сталкивались с тем, когда даже профессиональные охранники пропускали какие-то предметы, с помощью которых осуществлялись преступления».

Военный эксперт добавил, что вряд ли охрана опасалась покушения и усиленно проверяла тех, кто пришел на мероприятия. Кроме того, взрывное устройство можно замаскировать буквально под что угодно, даже под мобильный телефон, который точно не вызовет подозрений у охраны.

«Надо будет также выяснить, каким был взрыватель, как его привели в действие. То ли он был установлен на время, то ли на другие внешние воздействия, может, передавался радиосигнал. Криминалисты будут разбираться», — заключил Михайлов.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.