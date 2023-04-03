Пассажир скончался в летевшем из Таиланда в Россию самолете

Российский турист скончался в летевшем из Таиланда в Россию пассажирском самолете. Об этом пишет в Telegram-канале Aviaincident.

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Несчастный случай произошел в воскресенье, 2 апреля, во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air. «При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна вышел на связь по причине смерти пассажира в полете», — говорится в сообщении.

Умершим оказался мужчина 1948 года рождения. Отмечается, что пилоты благополучно посадили лайнер во владивостокской авиагавани. После приземления члены экипажа провели все необходимые мероприятия.