В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Сотрудники управления по борьбе с преступностью совместно с сотрудниками управлений безопасности Бара и Будвы задержали 33-летнего россиянина в Черногории. Как сообщает местное издание Standart со ссылкой на источники в местной полиции, Интерпол разыскивал мужчину по запросу России.
Российское следствие считает, что в мае 2021 года подозреваемый через соцсети познакомился с несовершеннолетней девочкой. Заманив ее в свою квартиру в Новосибирске, он несколько раз вступил с ней в сексуальные отношения против ее воли. Кроме того, его подозревают в нанесении легких телесных повреждений потерпевшей.
Мужчина предстанет перед судьей Высокого суда Подгорицы для определения меры пресечения в целях последующей экстрадиции.
Напомним, что в октябре 2022 года Интерпол объявил в розыск нескольких россиян по запросу Уругвая — их подозревают в причастности к схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая. В прокуратуре страны предполагают, что они получали паспорта для посещения Евросоюза и отмывания денег через открытие счетов в банках республики.