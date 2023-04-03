В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Сотрудники управления по борьбе с преступностью совместно с сотрудниками управлений безопасности Бара и Будвы задержали 33-летнего россиянина в Черногории. Как сообщает местное издание Standart со ссылкой на источники в местной полиции, Интерпол разыскивал мужчину по запросу России.

Российское следствие считает, что в мае 2021 года подозреваемый через соцсети познакомился с несовершеннолетней девочкой. Заманив ее в свою квартиру в Новосибирске, он несколько раз вступил с ней в сексуальные отношения против ее воли. Кроме того, его подозревают в нанесении легких телесных повреждений потерпевшей.

Мужчина предстанет перед судьей Высокого суда Подгорицы для определения меры пресечения в целях последующей экстрадиции.