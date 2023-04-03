Дарья Трепова, которую считают причастной к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, была задержана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК).

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала «Фонтанка», ее задержали на заранее снятой квартире в Санкт-Петербурге.

Накануне военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Согласно информации экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство, мощность которого составила более 200 грамм тротила.

Одна из версий гласит, что источником взрыва стала статуэтка, которую военкору подарили во время творческого вечера.