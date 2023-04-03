Житель Башкирии пытался убить ребенка

По версии следствия, у подозреваемого возникла неприязнь к несовершеннолетнему 12-летнему брату его жены, который проживал вместе с ними. Вечером 2 апреля 2023 года мужчина подростка топором, когда тот находился в бане. "В последующем подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, а когда ему помешали родственники, скрылся с места преступления, но по дороге ему стало плохо и он потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо на автомобиле, доставили его в больницу, где он впоследствии и был обнаружен правоохранителями", - говорится в сообщении.