Житель Башкирии пытался убить ребенка

Житель Башкирии подозревается в покушении на убийство 12-летнего ребенка. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по республике в Telegram-канале.
"Стерлитамакским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Стерлибашевского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, у подозреваемого возникла неприязнь к несовершеннолетнему 12-летнему брату его жены, который проживал вместе с ними. Вечером 2 апреля 2023 года мужчина подростка топором, когда тот находился в бане. "В последующем подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, а когда ему помешали родственники, скрылся с места преступления, но по дороге ему стало плохо и он потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо на автомобиле, доставили его в больницу, где он впоследствии и был обнаружен правоохранителями", - говорится в сообщении.
Подросток был госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи.