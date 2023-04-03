Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

В причастности к убийству военкора Владлена Татарского заподозрили 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. «Рамблер» рассказал, что известно о ней на данный момент.

Фото: Соцсети Соцсети

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

Видео дня

По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

«Комсомольская правда» рассказала со ссылкой на друзей Треповой, что она училась на медицинском факультете, но на пятом курсе бросила учебу. После этого она работала в магазине одежды.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что Трепова долгое время работала в винтажном магазине в Санкт-Петербурге, но несколько месяцев назад уволилась и уехала в Москву. В Петербург она вернулась за несколько дней до взрыва в кафе. Канал утверждает, что большинство знакомых девушки об этом возвращении не знали.

«В целом, она была против правительства. Ходила на митинги», — заявили собеседники «КП».

Источники канала «Осторожно, новости» рассказали, что Трепова — пацифистка, ранее ее задерживали на акциях в поддержку оппозиции и против спецоперации. В то же время знакомые Треповой подчеркнули, что радикальных взглядов она не высказывала.

Канал отмечает, что нескольким знакомым Трепова рассказала о планах уехать из России в ближайшие дни — в Тбилиси или Киев.

Супруг Треповой уехал из России задолго до взрыва («Осторожно, новости» называет их брак фиктивным).

«КП» уточняет, что девушка, подарившая Татарскому статуэтку в кафе, представилась Настей и рассказала, что учится на скульптора в академии художеств.

«Она сказала: «Она [статуэтка] осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это». Все посмеялись, она посмеялась. Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что может она и не знала, что там бомба. Может ее кто-то использовал», — рассказала газете очевидица.

Подруга Треповой Юлия рассказала «Московскому комсомольцу», что девушка арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. Трепова сообщила подруге, что вернулась в Петербург по работе и на днях улетит в Турцию, а затем отправится на Украину.