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29 минут назад

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

Газета.Ru

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале. Об этом сообщил агентству РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

Землетрясение произошло на Байкале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подземные точки были зафиксированы в 20 километрах к югу от поселка Еланцы, их интенсивность составила 6,4 балла. При этом в Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.

По данным МЧС, никаких разрушений не зафиксировано, объекты инфраструктуры продолжают работать.

3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. В городе тряслись стены и окна, люди выбегали из зданий на улицу. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 64 км от города, глубина очага составила порядка 100 км.

В дальнейшем еще пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6 произошло в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского.

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