Землетрясение произошло на Байкале

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале. Об этом сообщил агентству РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

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Отмечается, что подземные точки были зафиксированы в 20 километрах к югу от поселка Еланцы, их интенсивность составила 6,4 балла. При этом в Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.

По данным МЧС, никаких разрушений не зафиксировано, объекты инфраструктуры продолжают работать.

3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. В городе тряслись стены и окна, люди выбегали из зданий на улицу. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 64 км от города, глубина очага составила порядка 100 км.