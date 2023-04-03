Вылет рейса из ОАЭ в Москву перенесли на 15 часов

В AZUR air подтвердили TourDom.ru информацию о задержке рейса ZF 3502, который должен был вчера в 20:00 отправиться из Рас-эль-Хаймы в Москву. Ранее об этом написали «Известия» со ссылкой на слова пассажиров.

Фото: Flickr, Marvin Mutz Flickr, Marvin Mutz

По данным издания, борт не смог вылететь вовремя из аэропорта из-за внезапно выпавшего трапа. Туристов попросили покинуть самолет и сообщили, что вылет перенесен на утро. В AZUR air подчеркнули, что о причинах инцидента говорить преждевременно, идёт проверка.

«Всем пассажирам задержанного рейса предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам – размещение в гостинице, горячее питание и прохладительные напитки. Рейс в Москву планируем в 11:00», – сообщил представитель перевозчика.