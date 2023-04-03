В Петербурге шестиклассница отравилась алкоголем

В Петербурге 13-летнюю школьницу забрали в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По данным издания, вечером 2 апреля врачи скорой помощи доставили шестиклассницу из Петергофа в детскую больницу № 5 имени Филатова. Предварительно, у нее диагностировали отравление этанолом.

Состояние девочки расценивается как тяжелое. Известно, что семья, в которой она воспитывается, неполная, но считается благополучной. Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства произошедшего.