$76.45+0.1482.39-0.75
16 минут назад

В Петербурге шестиклассница отравилась алкоголем и попала в реанимацию

Lenta.ru

В Петербурге 13-летнюю школьницу забрали в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

В Петербурге шестиклассница отравилась алкоголем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, вечером 2 апреля врачи скорой помощи доставили шестиклассницу из Петергофа в детскую больницу № 5 имени Филатова. Предварительно, у нее диагностировали отравление этанолом.

Состояние девочки расценивается как тяжелое. Известно, что семья, в которой она воспитывается, неполная, но считается благополучной. Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области семилетняя россиянка получила отравление суррогатным алкоголем и попала в больницу. Девочка употребляла спиртное в компании сверстников.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий