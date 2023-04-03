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При взрыве в Мелитополе пострадал глава администрации Акимовки

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Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе. Им стал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Об этом пишет РИА Новости.

При взрыве в Мелитополе пострадал глава администрации Акимовки
© РИА Новости

Информацию о том, что пострадавшим является Зубарев, подтвердили в официальном Telegram-канале горадминистрации. Уточняется, что в настоящее время чиновнику оказывают медицинскую помощь, его состояние оценивается, как тяжелое.

Напомним, ранее стало известно о взрыве автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Мелитополю ракетами РСЗО Himars и «Ольха» с кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадало шесть местных жителей. Из них один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в пострадавшем районе было нарушено электроснабжение.

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