При взрыве в Мелитополе пострадал глава администрации Акимовки

Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе. Им стал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Об этом пишет РИА Новости.

Информацию о том, что пострадавшим является Зубарев, подтвердили в официальном Telegram-канале горадминистрации. Уточняется, что в настоящее время чиновнику оказывают медицинскую помощь, его состояние оценивается, как тяжелое.

Напомним, ранее стало известно о взрыве автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.