Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского объявили в розыск

МВД России 3 апреля объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу полиции.
После обысков у Треповой ее родственников доставили на допрос. В центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ передано дело об убийстве общеопасным способом.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.
Владлен Татарский ранее состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.