Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского объявили в розыск

МВД России 3 апреля объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу полиции.

После обысков у Треповой ее родственников доставили на допрос. В центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ передано дело об убийстве общеопасным способом.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.