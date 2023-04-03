$76.45+0.1482.39-0.75
28 минут назад

«МК»: Трепова ответила подруге после взрыва, что «ее подставили»

Никита Бородкин

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после взрыва заявила своей подруге Юлии, что «ее подставили». Как сообщает «МК», об этом рассказала сама Юлия, с которой Трепова провела начало дня 2 апреля.

«МК»: Трепова ответила подруге после взрыва, что «ее подставили»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам девушки, Дарья приехала из Москвы с чемоданом в Санкт-Петербург в минувшую пятницу, 31 марта. Она арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова у одного из художников. В чемодане были вещи, преимущественно одежда.

Почти весь вечер Трепова провела за компьютером, якобы работала. При этом у Дарьи было два телефона. Юлия предлагала гостье встретиться на следующий день вечером, чтобы проводить ее на самолет.

Последний раз Трепова писала близким около 20:00. Когда Юлия прочитала новость о взрыве, то сама написала своей подруге. Дарья вышла с ней на связь не сразу, однако потом последовал «эмоциональный и даже истерический ответ», что ее «подставили». После этого девушка удалила переписку и перестала выходить на связь.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство. Его мощность составила более 200 грамм тротила. По последней информации, пострадали 32 человека, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии, 16, в том числе 14-летняя девочка, в состоянии средней тяжести.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница. Трепову разыскивают вместе с супругом Дмитрием Рыловым.

Ранее «МК» заявлял, что у Дарьи перед убийством Татарского появились деньги, она собралась на Украину. Ее друзья рассказывали, что девушка могла позволить фитнес-центр и массаж в середине дня, питалась в кафе и «много времени посвящала себе».

Происшествия,Владлен Татарский,Дмитрий Рылов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий