«МК»: Трепова ответила подруге после взрыва, что «ее подставили»

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после взрыва заявила своей подруге Юлии, что «ее подставили». Как сообщает «МК», об этом рассказала сама Юлия, с которой Трепова провела начало дня 2 апреля.

По словам девушки, Дарья приехала из Москвы с чемоданом в Санкт-Петербург в минувшую пятницу, 31 марта. Она арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова у одного из художников. В чемодане были вещи, преимущественно одежда.

Почти весь вечер Трепова провела за компьютером, якобы работала. При этом у Дарьи было два телефона. Юлия предлагала гостье встретиться на следующий день вечером, чтобы проводить ее на самолет.

Последний раз Трепова писала близким около 20:00. Когда Юлия прочитала новость о взрыве, то сама написала своей подруге. Дарья вышла с ней на связь не сразу, однако потом последовал «эмоциональный и даже истерический ответ», что ее «подставили». После этого девушка удалила переписку и перестала выходить на связь.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство. Его мощность составила более 200 грамм тротила. По последней информации, пострадали 32 человека, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии, 16, в том числе 14-летняя девочка, в состоянии средней тяжести.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница. Трепову разыскивают вместе с супругом Дмитрием Рыловым.