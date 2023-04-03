$76.45+0.1482.39-0.75
43 минуты назад

Глава Камчатки раскрыл подробности мощного землетрясения в регионе

Lenta.ru

После мощного землетрясения на Камчатке магнитудой 6,9 произошло несколько афтершоков. Подробности произошедшего раскрыл губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

«По словам сейсмологов, магнитуда землетрясения для Камчатки была достаточно умеренной. Всего 6,9. Но из-за того, что эпицентр находился довольно близко к Петропавловску – всего 44 километра, подземный толчок ощущался так сильно. После произошло уже несколько афтершоков», — написал Солодов, подчеркнув, что никто не пострадал.

По его словам, после землетрясения на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал, добавил российский губернатор.

Последствия мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

В крупных населенных пунктах Камчатки работают специалисты, которые обследуют строения, сообщил Солодов, подчеркнув, что после подземных толчков без электроэнергии временно оставались несколько микрорайонов Петропавловска.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, землетрясение жители почувствовали, так как оно было поверхностным.

Впоследствии в сети появились кадры последствий подземных толчков. На кадрах видно, как в одной из квартир из-за подземных толчков падают вещи с полок, за окном слышны аварийные сигналы машин. На других кадрах показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой.

Происшествия,Видео,Данила Чебров,Владимир Солодов,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий