При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали трое несовершеннолетних

Трое подростков пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга , сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению города. По информации агентства, среди пострадавших оказались двое 14-летних подростков и 17-летняя девушка.

"14-летний подросток госпитализирован в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести на лор-отделение, 17-летняя девушка поступила в центр им. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации отказалась и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение", - пояснили в комитете.

Сообщается, что число пострадавших увеличилось до 33. Среди них также оказались пять студентов СПбГУ.

Ранее в сети появилось видео ухода подозреваемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой сразу после взрыва. На видеозаписи видно, как Трепова разговаривает с кем-то по телефону. Также из кафе выходят другие люди, некоторые из них в крови.