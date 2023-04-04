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46 минут назад

В российской школе ученица выпала из окна

Lenta.ruиещё 1

В Жигулевске Самарской области ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщил мэр российского города Илья Сухих на своей странице во «ВКонтакте».

Ученица выпала из окна в школе под Самарой
Фото:  страница Ильи Сухих во «ВКонтакте» страница Ильи Сухих во «ВКонтакте»

По его словам, инцидент произошел в общеобразовательной школе №14. Пострадавшую госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, данных о ее состоянии нет.

Градоначальник отметил, что Следственный комитет сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, инициирована комиссия по делам несовершеннолетних, где примут участие правоохранительные органы, директор образовательного учреждения и органы опеки.

«С семьей ученицы держим связь и оказываем максимальную поддержку. Взял ситуацию на личный контроль. Желаю родителям сил, все это пережить, а девочке скорейшего выздоровления», — добавил Сухих.

Ранее в Воронеже 13-летняя школьница выжила после падения с девятого этажа. О состоянии ребенка сразу после падения рассказали очевидцы. По их словам, девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы.

Происшествия,Следственный комитет,
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