Ученица выпала из окна в школе под Самарой

В Жигулевске Самарской области ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщил мэр российского города Илья Сухих на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: страница Ильи Сухих во «ВКонтакте» страница Ильи Сухих во «ВКонтакте»

По его словам, инцидент произошел в общеобразовательной школе №14. Пострадавшую госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, данных о ее состоянии нет.

Градоначальник отметил, что Следственный комитет сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, инициирована комиссия по делам несовершеннолетних, где примут участие правоохранительные органы, директор образовательного учреждения и органы опеки.

«С семьей ученицы держим связь и оказываем максимальную поддержку. Взял ситуацию на личный контроль. Желаю родителям сил, все это пережить, а девочке скорейшего выздоровления», — добавил Сухих.