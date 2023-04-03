В Мелитополе произошел взрыв

Взрыв прогремел утром в Мелитополе в Запорожской области, сообщили в понедельник в администрации города.
"В городе был слышен звук взрыва. Информация уточняется", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
В городской администрации заявили, что в центре города взорван автомобиль.
"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении городской администрации.