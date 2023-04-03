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43 минуты назад

Последствия мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

Lenta.ru

В сети появились кадры последствий мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как в одной из квартир из-за подземных толчков падают вещи с полок, за окном слышны аварийные сигналы машин. На других кадрах показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой. Очевидцы также запечатлели последствия землетрясения в одном из магазинов российскго региона — там с полок попадало много товаров.

Сотрудники МЧС осматривают здания после сильного землетрясения на Камчатке

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Его эпицентр находился на расстоянии 48 километров от Петропавловска-Камчатского.

Очевидцы землетрясения рассказали, что во время подземных толчков люди выбегали на улицу, а едущие авто заносило. По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, землетрясение, которое произошло на Камчатке, жители почувствовали, так как оно было поверхностным.

Происшествия,Видео,Данила Чебров,РАН,
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