Последствия мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

В сети появились кадры последствий мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как в одной из квартир из-за подземных толчков падают вещи с полок, за окном слышны аварийные сигналы машин. На других кадрах показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой. Очевидцы также запечатлели последствия землетрясения в одном из магазинов российскго региона — там с полок попадало много товаров.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Его эпицентр находился на расстоянии 48 километров от Петропавловска-Камчатского.