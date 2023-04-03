Геофизик пояснил причину сильного землетрясения на Камчатке

На Камчатке в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,7. Жители почувствовали сильный подземный толчок, так как он оказался поверхностным. Такое заявление сделал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, передает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал службы.

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Уточняется, что в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения дребезжали окна и тряслись стены, люди в панике выбегали на улицу. Ученые установили, что на этом участке интенсивность подземного толчка достигла шести баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5. Позднее удалось установить точную магнитуду — 6,9.

Чебров пояснил, что землетрясение достаточно умеренной амплитуды для Камчатки, однако оно произошло очень близко и оказалось поверхностным. Именно поэтому жители его и почувствовали, подчеркнул специалист.

Комментируя интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском, он указал, что этот случай «заметный» для региона.

«Магнитуда землетрясения увеличилось до 6,9. Это уже хорошее землетрясение для Камчатки, заметное. Эпицентр сдвинулся в сторону океана», — отметил Чебров.