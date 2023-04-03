$76.45+0.1482.39-0.75
29 минут назад

Геофизик раскрыл причину сильного землетрясения на Камчатке

Елена Прошина

На Камчатке в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,7. Жители почувствовали сильный подземный толчок, так как он оказался поверхностным. Такое заявление сделал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, передает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал службы.

Геофизик пояснил причину сильного землетрясения на Камчатке
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения дребезжали окна и тряслись стены, люди в панике выбегали на улицу. Ученые установили, что на этом участке интенсивность подземного толчка достигла шести баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5. Позднее удалось установить точную магнитуду — 6,9.

Чебров пояснил, что землетрясение достаточно умеренной амплитуды для Камчатки, однако оно произошло очень близко и оказалось поверхностным. Именно поэтому жители его и почувствовали, подчеркнул специалист.

Комментируя интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском, он указал, что этот случай «заметный» для региона.

«Магнитуда землетрясения увеличилось до 6,9. Это уже хорошее землетрясение для Камчатки, заметное. Эпицентр сдвинулся в сторону океана», — отметил Чебров.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет, цунами не предвидится.

Происшествия,Данила Чебров,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий