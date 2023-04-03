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Сотрудники МЧС приступили к осмотру зданий после сильного землетрясения на Камчатке

Сотрудники управления МЧС по Камчатскому краю приступили к обследованию зданий после сильного землетрясения в регионе.

Сотрудники МЧС осматривают здания после сильного землетрясения на Камчатке
© РИА Новости

«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе после ощущаемого землетрясения», — говорится в сообщении ведомства.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Авачинского залива к югу от Петропавловска-Камчатского. Угрозу цунами не объявляли.

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