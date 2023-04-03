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1 час назад

Shot: сестру подозреваемой в убийстве Владлена Татарского повезли на допрос

Газета.Ruиещё 1

Задержана не подозревая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Тарепова, а ее сестра София и мать Анна, находившиеся у себя в квартирах в момент визита силовиков, пишут Telegram-каналы.

Shot: сестру подозреваемой в убийстве Владлена Татарского повезли на допрос
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской областиСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

По информации Shot, Сестру подозреваемой в убийстве Владлена Татарского повезли на допрос в Следственный комитет. Саму Дарью Трепову до сих пор ищут. Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского все еще разыскивают вместе с супругом — Дмитрием Рыловым.

Правоохранители подозревают обоих в соучастии в убийстве Татарского в кафе Санкт-Петербурга на его творческом вечере.

Происшествия,Убийство ,Владлен Татарский,Дмитрий Рылов,Следственный комитет,
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