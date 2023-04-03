Задержана не подозревая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Тарепова, а ее сестра София и мать Анна, находившиеся у себя в квартирах в момент визита силовиков, пишут Telegram-каналы.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

По информации Shot, Сестру подозреваемой в убийстве Владлена Татарского повезли на допрос в Следственный комитет. Саму Дарью Трепову до сих пор ищут. Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского все еще разыскивают вместе с супругом — Дмитрием Рыловым.