Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге достигло 30

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, пострадали 30 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

24 человека доставлены в медицинские учреждения. Ещё шесть пострадавших обратились за медпомощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента.

Как отмечало ранее, состояние шести из них оценивается как тяжёлое.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.