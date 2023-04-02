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12 минут назад

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30

RT на русском

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, пострадали 30 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге достигло 30
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 человека доставлены в медицинские учреждения. Ещё шесть пострадавших обратились за медпомощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента.

Как отмечало ранее, состояние шести из них оценивается как тяжёлое.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.

Происшествия,Владлен Татарский,МИД России,
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