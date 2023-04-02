Подозреваемая в покушении на Татарского попала в больницу

Девушка, которая вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «112». По данным канала, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ее личность установить пока не удалось.

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Пока неизвестно причастна ли девушка ко взрыву и является исполнителем, или же ее могли использовать заказчики преступления.

Взрыв произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую подарила Татарскому. Как заявил источник РИА Новости, перед тем как зрительница подарила бюст Татарскому, его осмотрели. Кроме этого, он подчеркнул, что девушку знали.