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30 минут назад

Расследованием убийства военкора Татарского занялось главное управление СК

News.ru

Уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств» возбуждено в центральном аппарате СКР в связи со взрывом в петербургском кафе, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. 19 человек 2 апреля получили ранения после детонации самодельного взрывного устройства на творческом вечере Владлена Татарского.

Расследованием убийства военкора Татарского занялось главное управление СК
Фото: vk.com/vladlentatarskiyvk.com/vladlentatarskiy

По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется. По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщает пресс-служба СКР.

Ранее сообщалось, что главное управление уголовного розыска МВД России также присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге

Взрыв произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Происшествия,Владлен Татарский,МВД России,Следственный комитет,
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