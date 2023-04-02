Взрыв в петербуржском кафе был радиоуправляемым

Взрывное устройство, которое сдетонировало в кафе в Санкт-Петербурге, было радиоуправляемым и направленного действия, сообщается в Telegram-канале Baza со ссылкой на источник.

Фото: соцсети соцсети

По данным издания, взрывное устройство было спрятано в гипсе. Предполагается, что злоумышленники планировали таким образом обмануть служебную собаку, которая могла находиться в кафе, так как через гипс животному сложно учуять взрывное устройство.

Мощность взрыва составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидцев взрыва, одна из участниц мероприятия представилась художницей Настей, желающей «делать героику СВО». Она сказала, что это сделать непросто, поэтому пока она сделала только бюст Татарского и хотела бы его вручить. Очевидица указала, что девушка прошла в гардероб и вернулась оттуда с большой коробкой. Когда статуэтка оказалась в руках военного корреспондента, произошел взрыв.

Личность девушки устанавливают.