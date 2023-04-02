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41 минуту назад

Baza: взрыв в петербуржском кафе был радиоуправляемым и направленного действия

Газета.Ru

Взрывное устройство, которое сдетонировало в кафе в Санкт-Петербурге, было радиоуправляемым и направленного действия, сообщается в Telegram-канале Baza со ссылкой на источник.

Взрыв в петербуржском кафе был радиоуправляемым
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, взрывное устройство было спрятано в гипсе. Предполагается, что злоумышленники планировали таким образом обмануть служебную собаку, которая могла находиться в кафе, так как через гипс животному сложно учуять взрывное устройство.

Мощность взрыва составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидцев взрыва, одна из участниц мероприятия представилась художницей Настей, желающей «делать героику СВО». Она сказала, что это сделать непросто, поэтому пока она сделала только бюст Татарского и хотела бы его вручить. Очевидица указала, что девушка прошла в гардероб и вернулась оттуда с большой коробкой. Когда статуэтка оказалась в руках военного корреспондента, произошел взрыв.

Личность девушки устанавливают.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют посетителей кафе в Петербурге на причастность ко взрыву.

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