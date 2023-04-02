Появилось видео из взорванного кафе в Петербурге
В интернете появилось видео из петербургского кафе «Стрит-фуд бар №1», где неизвестные устроили взрыв и убили военкора Владлена Татарского. Ролик опубликовало издание «Мегаполис».
На видео видна перевернутая и искореженная мебель, по помещению ходят сотрудники клуба и прохожие. Сотрудников полиции и МЧС в помещении пока нет.
«Вы живы, все в порядке?» - спрашивают люди.
Тротуар усеян битым стеклом и обломками.
Взрыв произошел сегодня вечером в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В заведении сработало взрывное устройство мощностью более 200 граммов тротила. Татарский погиб, пострадали 15 человек.