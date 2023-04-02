Появилось видео из взорванного кафе в Петербурге

В интернете появилось видео из петербургского кафе «Стрит-фуд бар №1», где неизвестные устроили взрыв и убили военкора Владлена Татарского. Ролик опубликовало издание «Мегаполис».

На видео видна перевернутая и искореженная мебель, по помещению ходят сотрудники клуба и прохожие. Сотрудников полиции и МЧС в помещении пока нет.

«Вы живы, все в порядке?» - спрашивают люди.

Тротуар усеян битым стеклом и обломками.