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8 минут назад

112: на причастность к взрыву в кафе в Петербурге проверяют еще одну девушку

Газета.Ruиещё 3

Правоохранители проверяют еще одну девушку на причастность ко взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал 112.

На причастность к взрыву в Петербурге проверяют еще одну девушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, 26-летняя россиянка проживает в Петербурге и является сторонницей радикального феминизма. Каким образом она может быть связана с подрывом кафе, пока не сообщается.

Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человека пострадали.

По подозрению в совершении подрыва разыскивали девушку, которая за несколько минут до взрыва вручила Татарскому статуэтку. По версии правоохранителей, внутри подарка могло находиться СВУ.

Подозреваемая в покушении на Татарского попала в больницу

Позже стало известно, что девушка, вручившая Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Петербурга. Установить ее личность пока не удалось: при ней не было никаких документов.

Происшествия,Владлен Татарский,
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