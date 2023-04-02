На причастность к взрыву в Петербурге проверяют еще одну девушку

Правоохранители проверяют еще одну девушку на причастность ко взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным источника, 26-летняя россиянка проживает в Петербурге и является сторонницей радикального феминизма. Каким образом она может быть связана с подрывом кафе, пока не сообщается.

Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человека пострадали.

По подозрению в совершении подрыва разыскивали девушку, которая за несколько минут до взрыва вручила Татарскому статуэтку. По версии правоохранителей, внутри подарка могло находиться СВУ.