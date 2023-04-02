В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.
"В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб", - сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что жертвой стал военкор Владлен Татарский. В результате происшествия пострадали еще 15 человек. Ранее сообщали о шести пострадавших.
По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.
"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.