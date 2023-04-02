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38 минут назад

В Петербурге при взрыве в кафе погиб один человек

ТАСС

В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что жертвой стал военкор Владлен Татарский. В результате происшествия пострадали еще 15 человек. Ранее сообщали о шести пострадавших.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,
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