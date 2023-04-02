Тело 19-летней девушки нашли в новосибирской квартире

В Новосибирске нашли тело 19-летней местной жительницы. Об этом сообщает NGS.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по области.

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Молодую россиянку без признаков жизни обнаружили утром 1 апреля в квартире многоэтажки в Ленинском районе. По факту смерти девушки организована доследственная проверка.