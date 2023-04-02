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СМИ: сухогруз сел на мель в Черном море у побережья Турции

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Контейнеровоз Maren, следующий из Греции в грузинский порт Поти, сел в воскресенье на мель у черноморского побережья Турции в районе провинции Кастамону. Турецкие силы береговой охраны принимают меры по снятию судна с мели, сообщил телеканал TRT.

Контейнеровоз сел на мель в Черном море
© РИА Новости

По его данным, у судна отказало рулевое управление, в связи с чем оно остановилось и затем село на мель. О каких-либо негативных последствиях инцидента, в том числе для экологии, не сообщается. Ожидается, что в ближайшие часы судно продолжит курс в порт назначения.

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