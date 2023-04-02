«В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому городскому округу поступило сообщение о том, что возле магазина, расположенного в дер. Кашино, произошел хлопок. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что на парковке у одного из зданий произошла детонация предмета, внешне схожего с гранатой. В результате происшествия пострадавших нет», - говорится в сообщении.