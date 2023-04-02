Хлопок произошел на парковке около магазина в дер. Кашино Волоколамского городского округа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому городскому округу поступило сообщение о том, что возле магазина, расположенного в дер. Кашино, произошел хлопок. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что на парковке у одного из зданий произошла детонация предмета, внешне схожего с гранатой. В результате происшествия пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции установили и доставили в территориальный отдел местного жителя 1989 года рождения. Мужчина сознался в совершении противоправного деяния. Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.