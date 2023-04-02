В Петербурге задержали показавшего школьнице гениталии американца

В Петербурге полиция задержала мужчину, который накануне в автобусе продемонстрировал свои гениталии восьмикласснице. Об этом пишет портал «78».

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Отмечается, что инцидент произошел в автобусе № 328, на пересечении Прибрежной улицы и Шлиссельбургского проспекта.

По данным портала, 14-летняя девочка незаметно сфотографировала хулигана, а затем обратилась в полицию.

Полицейские приняли ее заявление, а также изучили записи установленных в салоне автобуса камер. На основе полученных данных им удалось установить личность мужчины.