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17 минут назад

В Петербурге задержали показавшего школьнице гениталии американца

Елена Прошина

В Петербурге полиция задержала мужчину, который накануне в автобусе продемонстрировал свои гениталии восьмикласснице. Об этом пишет портал «78».

В Петербурге задержали показавшего школьнице гениталии американца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе № 328, на пересечении Прибрежной улицы и Шлиссельбургского проспекта.

По данным портала, 14-летняя девочка незаметно сфотографировала хулигана, а затем обратилась в полицию.

Полицейские приняли ее заявление, а также изучили записи установленных в салоне автобуса камер. На основе полученных данных им удалось установить личность мужчины.

Полиция возбудила против него уголовное дело по статье «Развратные действия». В настоящее время он находится в ИВС.

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