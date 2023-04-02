Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне

Семилетний ребенок погиб московском бассейне на пересменке тренеров. Подробности происшествия стали известны РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.

Фото: Мослента Мослента

По имеющейся информации, один из тренеров заканчивал занятия по плаванию со своими воспитанниками, когда второй наставник должен был встретить мальчика после окончания тренировки, но не успел. Из зала мужчины услышали крики детей и увидели, что ребенок лежит без сознания на дне бассейна.

Второй тренер вытащил пострадавшего из воды. Дежурная медсестра, работающая в спортшколе, пыталась реанимировать ребенка, однако было уже поздно. Приехавшие на место медики также пытались спасти потерпевшего, но он скончался по пути в больницу.