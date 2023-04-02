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28 минут назад

Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне

Мослента

Семилетний ребенок погиб московском бассейне на пересменке тренеров. Подробности происшествия стали известны РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.

Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, один из тренеров заканчивал занятия по плаванию со своими воспитанниками, когда второй наставник должен был встретить мальчика после окончания тренировки, но не успел. Из зала мужчины услышали крики детей и увидели, что ребенок лежит без сознания на дне бассейна.

Второй тренер вытащил пострадавшего из воды. Дежурная медсестра, работающая в спортшколе, пыталась реанимировать ребенка, однако было уже поздно. Приехавшие на место медики также пытались спасти потерпевшего, но он скончался по пути в больницу.

Ранее стало известно, что ребенок утонул о время первого занятия по плаванию в спортивной школе в столичном районе Ховрино накануне вечером. СК России по столице возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Происшествия,Следственный комитет,
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