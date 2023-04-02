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24 минуты назад

В Ленобласти мужчина поджег автомобиль на глазах у гаишника

Газета.Ru

В Ленобласти пассажир автомобиля поджег машину после того, как ее остановил сотрудник ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти мужчина поджег автомобиль на глазах у гаишника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в деревне Большое Куземкино 31 марта. Автоинспектор остановил автомобиль «ВАЗ-2104», за рулем которого был нетрезвый 21-летний местный житель. Вместе с ним в автомобиле находился 24-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Пассажир легковушки обошел автомобиль, открыл багажник и поджог топливо, которое пролилось из находившейся там пластиковой канистры.

Сотрудник ГИБДД сообщил о случившемся в отдел полиции по Кингисеппскому району, прибывшие правоохранители задержали поджигателя. В отношении водителя составили протокол по ч. 1 с. 12.2 КоАП РФ за езду с нарушением правил установки госномеров.

Пассажира доставили в отдел, где полицейские составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). На следующий день на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), мужчина задержан.

Происшествия,МВД России,ГИБДД,
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