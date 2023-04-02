В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело. Их подозревают в убийстве трех человек, тела которых и обнаружили водолазы. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия, во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин.