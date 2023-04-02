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1 час назад

В Магадане обнаружили тела трех потерпевших, которые злоумышленники сбросили в прорубь

Газета.Ruиещё 2

В Магадане удалось обнаружить тела девушки и двух мужчин, которые были убиты. Останки достали из проруби, куда злоумышленники их сбросил с целью сокрытия преступления, сообщает региональный СУ СК.

В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов в результате проведения оперативных мероприятий обнаружили в акватории бухты Гертнера три тела жертв. Кроме этого, было установлено место совершения двумя местными жителями убийства девушки, которое произошло 8-9 марта 2023 года. Останки достали из проруби с помощью специальной техники и водолазного снаряжения.

Осмотр тел погибших подтвердил первоначальную версию совершения убийств.

Напомним, 5 марта 2023 года в одной из квартир, расположенной на улице Береговой в поселке Снежный, местный житель употребил запрещенные наркотические вещества вместе с двумя своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина застрелил приятелей.

Через несколько дней местный житель вспомнил, что в момент совершения убийства в квартире находилась его знакомая. 8-9 марта 2023 года он вместе со своим другом отвез девушку в бухту Гертнера и утопил в проруби. Туда же преступник сбросил тела застреленных россиян.

В отношении двух жителей поселка Снежный было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Ранее сообщалось, что тело пропавшего двухлетнего мальчика из Флориды нашли во рту аллигатора.

Происшествия,Следственный комитет,
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