В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

В Магадане удалось обнаружить тела девушки и двух мужчин, которые были убиты. Останки достали из проруби, куда злоумышленники их сбросил с целью сокрытия преступления, сообщает региональный СУ СК.

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Сотрудники правоохранительных органов в результате проведения оперативных мероприятий обнаружили в акватории бухты Гертнера три тела жертв. Кроме этого, было установлено место совершения двумя местными жителями убийства девушки, которое произошло 8-9 марта 2023 года. Останки достали из проруби с помощью специальной техники и водолазного снаряжения.

Осмотр тел погибших подтвердил первоначальную версию совершения убийств.

Напомним, 5 марта 2023 года в одной из квартир, расположенной на улице Береговой в поселке Снежный, местный житель употребил запрещенные наркотические вещества вместе с двумя своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина застрелил приятелей.

Через несколько дней местный житель вспомнил, что в момент совершения убийства в квартире находилась его знакомая. 8-9 марта 2023 года он вместе со своим другом отвез девушку в бухту Гертнера и утопил в проруби. Туда же преступник сбросил тела застреленных россиян.

В отношении двух жителей поселка Снежный было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).