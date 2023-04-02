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15 минут назад

В одной из шахт Ростовской области произошло задымление

Майк Габриелян

Задымление на шахте «Обуховская» произошло в Ростовской области, проводится эвакуация более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В одной из шахт Ростовской области произошло задымление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задымление в центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 199 метров», - сказал собеседник.

По его словам, началась эвакуация 229 человек. Открытого горения не наблюдается, запущена вентиляционная система.

По данным представителя МЧС, пострадавших в ходе задымления нет.

О происшествии стало известно в воскресенье, около 10.40 по московскому времени. Шахта «Обуховская» расположена в шести километрах от города Зверево.

Это не первое ЧП в ростовской шахте. В конце марта на «Обуховской» обрушилась горная порода. Один рабочий погиб, двое получили травмы.

Происшествия,МЧС России,
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