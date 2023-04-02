Стали известны подробности пропажи пятерых детей в Сочи

Полицейские нашли пропавших 31 марта в Сочи пятерых детей, они ночевали в заброшенном автомобиле. Об этом сообщили в региональном главке МВД, передает издание "Подъем".

Фото: Телеграм-канал «Подъём» Телеграм-канал «Подъём»

"Живы-здоровы. В отношении них противоправных действий не совершалось. Ночевали в заброшенном автомобиле. Причина их ухода из дома пока не установлена. Все обстоятельства выясняются", - рассказали в полиции.

Пятерых школьников в возрасте от 8 до 13 лет, которые ушли на прогулку и не вернулись домой, искали с 31 марта. Семьи самостоятельно искали детей в течение суток, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Накануне группу мальчиков видели в бассейне на территории гостиницы "Аврора". В администрации города рассказывали, что на их поиск также вышли около 70 человек, включая казаков, спасателей и волонтеров. Как отмечали в прокуратуре, четверо пропавших состоят на внутришкольном учете из-за самовольных уходов и пропусков занятий без уважительных причин.