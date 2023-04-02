Молния снова попала в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в здание Всемирного торгового центра 1 в очередной раз угодила молния. Видео инцидента опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видео красивый, мощный разряд бьет прямо в шпиль ВТЦ.

Напомним, что здания ВТЦ в США были разрушены в сентябре 2001 года. Власти города после долгих обсуждений и яркой общественной дискуссии приняли решение о строительстве нового центра.

One World Trade Center (Всемирный торговый центр 1) после завершения строительства 10 мая 2013 года стал седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии.