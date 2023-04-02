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29 минут назад

Молния снова попала в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Илья Родин

В Нью-Йорке в здание Всемирного торгового центра 1 в очередной раз угодила молния. Видео инцидента опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видео красивый, мощный разряд бьет прямо в шпиль ВТЦ.

Напомним, что здания ВТЦ в США были разрушены в сентябре 2001 года. Власти города после долгих обсуждений и яркой общественной дискуссии приняли решение о строительстве нового центра.

One World Trade Center (Всемирный торговый центр 1) после завершения строительства 10 мая 2013 года стал седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии.

Ранее сообщалось, что молния попала в шпиль здания ВТЦ во время шторма «Анри» в августе 2021 года.

Происшествия,Видео,Всемирный торговый центр,
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