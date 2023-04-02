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9 минут назад

СМИ: пропавших в Сочи детей нашли

Илья Родин

Поиски пятерых детей, пропавших 31 марта в Адлерском районе Сочи, увенчались успехом. Мальчики живы, чувствуют себя хорошо. Об этом пишет местный канал «Люблю Сочи».

СМИ: пропавших в Сочи детей нашли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пятеро мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет, 31 марта отправились на прогулку. Родители ожидали, что ребята вечером вернутся домой, но этого не произошло.

В Сочи пропали пятеро детей

Самостоятельные поиски не привели к положительным результатам и родители обратились в правоохранительные органы.

Полиция немедленно приступила к поиску, привлекла к нему специалистов экстренных служб, казаков, волонтеров. В общей сложности, в спасательной операции участвовало свыше 70 человек.

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