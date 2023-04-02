СМИ: пропавших в Сочи детей нашли

Поиски пятерых детей, пропавших 31 марта в Адлерском районе Сочи, увенчались успехом. Мальчики живы, чувствуют себя хорошо. Об этом пишет местный канал «Люблю Сочи».

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Отмечается, что пятеро мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет, 31 марта отправились на прогулку. Родители ожидали, что ребята вечером вернутся домой, но этого не произошло.

Самостоятельные поиски не привели к положительным результатам и родители обратились в правоохранительные органы.