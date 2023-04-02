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46 минут назад

В Сочи пропали пятеро детей

ТАСС

Полиция в Сочи разыскивает пятерых детей, возрастом от 8 до 13 лет, которые 31 марта не вернулись с прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи пропали пятеро детей
Фото: ТАССТАСС

"В Сочи ищут пятерых детей в возрасте от 8 до 13 лет. Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", - сообщили в пресс-службе.

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В администрации уточнили, что в последний раз детей видели в гостинице "Аврора" на ул. Аллейная, 14, где они купались в бассейне. Мальчикам сделали замечание, и они убежали. К поискам подключились спасатели, казаки и волонтеры. Задействовано более 70 человек. Группировка наращивается.

"В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении детей, просьба обратиться в полицию по номеру телефона 02", - добавили в пресс-службе.

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