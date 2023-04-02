В Сочи пропали пятеро детей

Полиция в Сочи разыскивает пятерых детей, возрастом от 8 до 13 лет, которые 31 марта не вернулись с прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"В Сочи ищут пятерых детей в возрасте от 8 до 13 лет. Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", - сообщили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что в последний раз детей видели в гостинице "Аврора" на ул. Аллейная, 14, где они купались в бассейне. Мальчикам сделали замечание, и они убежали. К поискам подключились спасатели, казаки и волонтеры. Задействовано более 70 человек. Группировка наращивается.