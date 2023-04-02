В США в перевозке опасных химикатов участвуют поезда с дистанционным управлением

Группа двухпартийных законодателей конгресса США настаивает на кардинальной реформе железнодорожной отрасли, которая включает обязательные бригады из двух человек на дальних рейсах после серии опасных инцидентов с химикатами.

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Законодатели выяснили, что Union Pacific, в числе других железнодорожных компаний, по-прежнему использует локомотивы с дистанционным управлением (RCL) без людей для перевозки на короткие расстояния на железнодорожных станциях и вокруг них в таких местах, как Хьюстон, Денвер и Тусон в штате Аризона. Поезда могут перевозить химические вещества, такие как кислотный яд, этанол и серная кислота.

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Как отмечает NBC News, Union Pacific в течение 20 лет использовала рабочих, не имеющих лицензии инженера или кондуктора, для управления этими поездами с помощью удаленных джойстиков. От людей требуется всего две недели дистанционного обучения работе, в отличие от шести месяцев или более для кондукторов, чтобы вести эти поезда между железнодорожными станциями.

Другая ключевая проблема железнодорожной отрасли заключается в огромном количестве вагонов, которые перевозит состав.

"Мы чувствовали, что суть проблемы, в конечном счете, заключалась в поездах дальнего следования с очень длинными вагонами, и именно здесь вы видите большинство проблем с точки зрения перевозки опасных материалов", - сказал сенатор Дж. Д. Вэнс, один из авторов законопроекта.

9 марта поезд длиной почти в полтора километра проехал от Сеттегастской железной дороги до Бейсинской железной дороги прямо по кольцу межштатной автомагистрали 610 вокруг Хьюстона. Поезд шел по окраине жилых кварталов, окружающих город с населением около 2,3 миллиона человек, и через несколько железнодорожных переездов, в том числе один на расстоянии чуть более километра от больницы, а другой на таком же расстоянии от начальной школы.

В этом поезде, которым в удаленном режиме управляла компания Union Pacific, было 36 вагонов с опасными материалами, включая коррозионную жидкость, которая плавит кожу и кости при контакте, нефть, легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитый газ и многое другое, согласно внутреннему документу, полученному NBC News с подробностями о поезде и его содержимом. Два инженера и кондуктора, которые работают в Union Pacific и которые говорили с телеканалом на условиях анонимности, говорят, что компания стремится "значительно" расширить использование RCL. По словам машиниста локомотива, удаленный оператор может находиться в передней или задней части поезда или даже сбоку от путей.

Жители и владельцы бизнеса, находящиеся поблизости, регулярно жалуются на эти поезда, курсирующие по железной дороге Union Pacific и BNSF, которым требуется много времени, чтобы пройти через переезды из-за их длины. И, как заметил один владелец фермерского рынка прямо на пути следования поезда, гудки поезда могут навредить бизнесу.

"Я даже не могу разговаривать со своими клиентами, - сказал Эфрен Гонсалес, владелец фермерского рынка Azteca в Хьюстоне. - Помимо этого раздражает, что поезда на переездах просто блокируют движение. Я должен развернуться, чтобы не ждать поэтому это влияет на мой бизнес".

Когда в 2007 году Федеральное управление железных дорог первоначально выпустило руководящие принципы для RCL за пределами железнодорожной станции, эти поезда должны были проезжать менее полкилометра, иметь длину не более 20 вагонов и двигаться на ровной поверхности, а не по пересеченной местности, как поезд, потерпевший крушение в феврале в Восточной Палестине штата Огайо.