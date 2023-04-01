В США из-за штормов и торнадо погибли 18 человек

Как минимум 18 человек погибли в результате обрушившихся на США штормов и десятков торнадо. Об этом сообщило агентство AP.

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По данным СМИ, больше всего людей погибло в штатах Арканзас, Индиана и Теннесси. При этом торнадо затронули семь штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли в результате торнадо и штормов, которые пронеслись по штатам Юга и Среднего Запада США, без света из-за последствий ЧС остаются свыше 30 тыс. человек.

В штате Арканзас погибли три человека, двое в городке Уинн и еще один человек в Норт-Литл-Роке. В Индиане вечером 31 марта погибли еще двое человек. Ранения получили не менее 50 человек, остались без жилья сотни. В результате стихийного бедствия дороги в штате Теннеси стали "непроходимыми", отмечает американское издание.