В Новой Каховке у здания детского сада нашли похожий на взрывчатку предмет

Предмет, похожий на взрывное устройство, нашли в субботу возле здания детского сада "Дюймовочка" в Новой Каховке Херсонской области, сообщили журналистам в администрации городского округа.

"На территории детского сада "Дюймовочка" возле ступенек здания <...> обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Обнаружен сторожем детского сада при обходе. Полиция и военные проводят следственные действия", - сказали в администрации.

По сообщениям региональных Telegram-каналов, прибывшие на место специалисты установили, что неизвестный предмет является самодельным взрывным устройством мощностью 1,5 кг тротила. Его вывезли с территории и обезвредили.