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1 час назад

В Новой Каховке у здания детского сада нашли похожий на взрывчатку предмет

ТАСС

Предмет, похожий на взрывное устройство, нашли в субботу возле здания детского сада "Дюймовочка" в Новой Каховке Херсонской области, сообщили журналистам в администрации городского округа.

В Новой Каховке у здания детского сада нашли похожий на взрывчатку предмет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На территории детского сада "Дюймовочка" возле ступенек здания <...> обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Обнаружен сторожем детского сада при обходе. Полиция и военные проводят следственные действия", - сказали в администрации.

По сообщениям региональных Telegram-каналов, прибывшие на место специалисты установили, что неизвестный предмет является самодельным взрывным устройством мощностью 1,5 кг тротила. Его вывезли с территории и обезвредили.

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