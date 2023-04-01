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Shot: погибший при пожаре на птицефабрике под Брянском слесарь сам пытался потушить огонь

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В результате пожара на птицефабрике "Мираторга" в Брянской области в селе Уручье погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно представленной информации, мужчина работал слесарем, на момент гибели ему было 48 лет. Он попытался самостоятельно потушить огонь на фабрике с помощью огнетушителя и остался один в очаге возгорания. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма

Уточняется, что в результате пожара выгорел один из корпусов фабрики вместе с птицами внутри. Несмотря на это, работа птицефабрики будет продолжена в обычном режиме. В компании "Мираторг" сообщили, что произошедшее не повлияет на планы производства. Размеры ущерба будут оценены в ближайшее время.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре на птицефабрике в Брянской области пострадал один человек.

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