В результате пожара на птицефабрике "Мираторга" в Брянской области в селе Уручье погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно представленной информации, мужчина работал слесарем, на момент гибели ему было 48 лет. Он попытался самостоятельно потушить огонь на фабрике с помощью огнетушителя и остался один в очаге возгорания. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Уточняется, что в результате пожара выгорел один из корпусов фабрики вместе с птицами внутри. Несмотря на это, работа птицефабрики будет продолжена в обычном режиме. В компании "Мираторг" сообщили, что произошедшее не повлияет на планы производства. Размеры ущерба будут оценены в ближайшее время.