В результате пожара на птицефабрике "Мираторга" в Брянской области в селе Уручье погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно представленной информации, мужчина работал слесарем, на момент гибели ему было 48 лет. Он попытался самостоятельно потушить огонь на фабрике с помощью огнетушителя и остался один в очаге возгорания. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
Уточняется, что в результате пожара выгорел один из корпусов фабрики вместе с птицами внутри. Несмотря на это, работа птицефабрики будет продолжена в обычном режиме. В компании "Мираторг" сообщили, что произошедшее не повлияет на планы производства. Размеры ущерба будут оценены в ближайшее время.
Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре на птицефабрике в Брянской области пострадал один человек.