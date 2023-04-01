Полиция Норвегии сообщила о гибели четырех человек при сходе лавин

Сход лавин на севере Норвегии привел к гибели четырех человек. Об этом сообщается на сайте полиции страны.

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40-летний турист из Словении погиб при сходе лавины в долине Тверрельв провинции Сторслетт в Тромсе. Вместе с ним альпинизмом занимались еще пять человек, они не пострадали.

Также лавина привела к смерти пожилой норвежской пары из Рейнёйе в Гротнесдалене . Погибшим было около 60 лет. Оползень снес дом и сарай пострадавших в море. Полиция занимается эвакуацией населения из прибрежного населенного пункта в соседний из-за риска повторных оползней.

На пике Каврингтинден в Люнгене погиб 30-летний турист из Италии, вместе с ним путешествовали еще четыре туриста. Один из них пострадал и был эвакуирован с места происшествия на вертолете.