В Брянской области загорелась птицеводческая ферма. Есть пострадавший. Об этом 1 апреля сообщает региональное управление МЧС.

Птицефабрика расположена в селе Уручье Выгоничского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14.55.

К месту возгорания направили 8 пожарно-спасательных расчетов с автоцистернами. Спасатели установили, что горит строение на территории птицеводческой фермы.

Пожар удалось локализовать спустя час. В 17:22 открытое горение было ликвидировано.

«В результате пожара есть пострадавший», - отмечают в МЧС.

Причины пожара пока не установлены.