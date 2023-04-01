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35 минут назад

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма

Майк Габриелян

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма. Есть пострадавший. Об этом 1 апреля сообщает региональное управление МЧС.

Птицефабрика расположена в селе Уручье Выгоничского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14.55.

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К месту возгорания направили 8 пожарно-спасательных расчетов с автоцистернами. Спасатели установили, что горит строение на территории птицеводческой фермы.

Пожар удалось локализовать спустя час. В 17:22 открытое горение было ликвидировано.

«В результате пожара есть пострадавший», - отмечают в МЧС.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал расследование по факту нападения на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области.

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