В Брянской области загорелась птицеводческая ферма. Есть пострадавший. Об этом 1 апреля сообщает региональное управление МЧС.
Птицефабрика расположена в селе Уручье Выгоничского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14.55.
К месту возгорания направили 8 пожарно-спасательных расчетов с автоцистернами. Спасатели установили, что горит строение на территории птицеводческой фермы.
Пожар удалось локализовать спустя час. В 17:22 открытое горение было ликвидировано.
«В результате пожара есть пострадавший», - отмечают в МЧС.
Причины пожара пока не установлены.
Ранее сообщалось, что СК РФ начал расследование по факту нападения на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области.