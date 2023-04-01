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42 минуты назад

Пять человек погибли из-за торнадо в США

Газета.Ru

Не менее пяти человек погибли в результате торнадо и штормов, которые пронеслись по штатам Юга и Среднего Запада США, без света из-за последствий ЧС остаются свыше 30 тыс. человек. Об этом сообщает CNN News.

В штате Арканзас погибли три человека, двое в городке Уинн и еще один человек в Норт-Литл-Роке. В Индиане вечером 31 марта погибли еще двое человек. Ранения получили не менее 50 человек, остались без жилья сотни.

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В результате стихийного бедствия дороги в штате Теннеси стали "непроходимыми", отмечает американское издание.

По предварительным данным, по крайней мере 22 торнадо были зарегистрированы в Иллинойсе, восемь в Айове, четыре в Теннесси, пять в Висконсине и еще два в Миссисипи. Не менее 12 торнадо прошлось по Арканзасу. Скорость ветра доходила до 273 км/ч.

Ранее сообщалось, что количество жертв торнадо увеличилось до двух.

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